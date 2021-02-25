فيديو .. أسرة مبارك وأنصاره يحيون الذكرى الأولى لوفاته

أحيت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذكرى الأولى لوفاته، ظهر اليوم الخميس، بمقابر العائلة بمصر الجديدة.

وشهد قبر مبارك توافد عدد كبير من أنصاره، حيث كان في استقبالهم جمال مبارك نجل الرئيس الراحل والمحامي فريد الديب.

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، على صفحته على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه والده ولقطات من جنازته العسكرية، مصحوبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، فيما كتب عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "مرت سنة على فراقك يا جدي.. الله يغفر لك ويرحمك"، ونشر صورة له مع شقيقه ويتوسطهما جدهما الراحل في مهبط طائرات.

وكان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قد توفي في مثل هذا اليوم من العام الماضي، عن عمر يناهز 92 عاماً، حيث تم نقله قبل وفاته بأيام إلى العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعت رئاسة الجمهورية في مصر، مبارك "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".