مصر ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أرسلت القوات المسلحة المصرية مساعدات طبية إلى الجيش اللبناني.

وقال العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري في بيان رسمي، الخميس، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى القوات المسلحة اللبنانية.

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من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون في أوقات المحن والأزمات، مؤكدة على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر ولبنان.

وتعتبر المساعدات المصرية إلى لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني.