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السيسي يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح العملية الجراحية

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السيسي يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح العملية الجراحية

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القاهرة -العربية نت 

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تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية.

وعبر صفحته على مواقع التواصل، أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته من المولى عز وجل أن يديم على ولي العهد السعودي الصحة والعافية.

وكان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء الماضي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وذكر بيان للديوان الملكي أن "ولي العهد غادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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