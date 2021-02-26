فيديو .. مصري يحاول قتل شقيقته دهسا

تُكثف الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لضبط شاب ظهر في مقطع فيديو يحاول قتل شقيقته دهسا بسبب خلافات حول الميراث.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بلاغا من أسرة ربة منزل تُدعى "نهلة.ل . ل"، تبلغ من العمر 48 عاما، ومُقيمة بقرية "المناجاة الكبرى" التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، تتهم فيه شقيقها "أحمد" 35 عاما ، بالشروع في قتلها ومحاولة دهسها بسيارته عدة مرات لوجود خلافات بينهما حول الميراث.

وكشف مقطع فيديو من كاميرا مراقبة بالشارع محاولة الشاب بالفعل بالشروع في قتل شقيقته ودهسها بسيارته، بعدما استغل خلو الشارع من المارة، ما تسبب في إصابتها بجروح بالغة وكسور، وفر الشاب هاربًا عقب تدخل المارة لإنقاذها .

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.