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قائد القيادة المركزية الأميركية: إيران أكبر تهديد

كينيث ماكنزي
كينيث ماكنزي

قائد القيادة المركزية الأميركية: إيران أكبر تهديد

ماكنزي: "نعمل مع دول الخليج على تحسين دفاعها الجوي"

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دبي - قناة العريبة

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أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، الخميس، أن إيران "أكبر تهديد" في منطقة عمليات القيادة.

وقال ماكنزي في مقابلة مع قناة (إم.بي.سي-مصر) إن طهران "تصدر الإرهاب وتصنع صواريخ باليستية تهدد دول المنطقة"، مؤكداً أن "ردع إيران" يمثل "أولوية قصوى" للولايات المتحدة.

وأضاف "نعمل مع دول الخليج على تحسين دفاعها الجوي".

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وفيما يتعلق بالعلاقات مع مصر، قال القائد الأميركي إن "مصر مهمة جدا بالنسبة لنا بسبب موقعها الجغرافي"، مشيراً إلى أنها "عضو أساسي في التحالف ضد داعش".

ولفت ماكنزي إلى أن القاهرة "استجابت بحزم لتهديد داعش في سيناء".

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