السيسي يستقبل وزير خارجية الكويت ويشيد بجهودها للمصالحة

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجهود الكويت للمصالحة وحرصها على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

واستقبل السيسي، اليوم السبت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، الذي نقل رسالة خطية إليه من أمير دولة الكويت، تضمنت التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أمير الكويت في رسالته للسيسي اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

بدوره، ثمن وزير الخارجية الكويتي "دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي"، مشيداً بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي "متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية"، مشيراً إلى حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الصعد، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين والأمة العربية.

وأعرب الرئيس المصري عن "خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة"، مؤكداً "موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية. وقد جدد الرئيس السيسي التأكيد في هذا الخصوص على "ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري".

وقال المتحدث إنه تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.