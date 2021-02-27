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مصر.. الأوقاف تعلن قرارها النهائي بشأن "التراويح" والاعتكاف بالمساجد

الصلاة بأحد المساجد المصرية
الصلاة بأحد المساجد المصرية
فيروس كورونا

مصر.. الأوقاف تعلن قرارها النهائي بشأن "التراويح" والاعتكاف بالمساجد

الأوقاف تقرر إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط مع منع أي موائد إفطار أو إقامة اعتكاف

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العربية.نت

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قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، الدكتور نوح العيسوي، السبت، إن صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان المقبل ستقام وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وأضاف العيسوي أنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد ستقام صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف.

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هذا إضافة إلى استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إلى أنه "لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

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