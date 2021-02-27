قتلت وسممت الكثيرين بمصر.. ما هذه السمكة الفتّاكة؟

رغم أنها إحدى الأسماك الأكثر سمية على الإطلاق، ورغم تحريم صيدها في مصر لما تمثله من خطر قاتل، إلا أن العديد من التجار يصرون على بيع "سمكة القراض" أو "سمكة الأرنب" بعد إخفاء ملامحها، ما تسبب ومازال يتسبب في حالات تسمم عديدة، أدى بعضها لحد الوفاة بعد ساعات قليلة من تناولها.

الدكتور عبدالحكيم ابراهيم، الأستاذ المساعد ومدير وحدة بحوث الأسماك بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، أوضح لـ"العربية.نت" أن هذه السمكة تعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، كما أنها تتميز بلون الجلد الرمادي والعيون الكبيرة الداكنة والأفواه الصغيرة التى تشبه أفواه الأرانب، ويصل طولها بعد النمو إلى 53 سم، ولها زعانف قوية.

وأضاف أنها تسمى بـ"سمكة القراض" بسبب أسنانها الحادة المدببة، كما سميت بـ"النفيخة" لأنها تنفخ نفسها حينما تشعر بالخوف من الصيد، وسُميت بـ"سمكة الأرنب" لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب.

السمكة الأشد فتكاً في العالم

وأكد الدكتور عبدالحكيم أن هذه السمكة تحتوى على غدد ذات سمية عالية، وتُعرف بأنها السمكة الأشد فتكا في العالم، ويُعد سم هذه السمكة من نوع "تترادوتوكسين" وهو يتركز في 3 أماكن مختلفة من جسمها: تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدًا.

ويجد من "سمكة القراض" 39 نوعا بحريا و28 نوعاً يعيش في المياه العذبة، ويتسبب سمها بالوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات، وتشمل أعراض التسمم: آلام في البطن، وغثيان وقيء وإسهال، وضعف عام وشلل العضلات، وانخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، وتنميل بالجسم، وضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.

وأضاف أنه إذا حاولت ربة المنزل أو بائع الأسماك تنظيفها وسلخها ولم يقوموا بإزالة الغدد السامة منها بإتقان وحرص، فسيصاب فورًا لحم السمك ومن يأكلها يموت خلال ساعات.

سلخها وتقطيعها لإخفاء ملامحها

وتابع أن بعض التجار يقومون بسلخ السمكة وبيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها، وحتى لا يتمكن المواطنون من معرفة نوع السمكة.

وأشار الدكتور عبدالحكيم إلى أن هذه السمكة في مصر تعد من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظراً لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة.

كما أن وزارة الصحة المصرية نشرت تحذيرات عديدة ويتم التفتيش على الأسواق، وحال وجودها يتم عمل محضر ومصادرتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التاجر الذي يبيعها.

وتابع الدكتور عبدالحكيم بالقول إن سم هذه السمكة لا يؤثر على الأسماك المحيطة بها، حيث يعد هذا السم وسيلة دفاع لها، ولكن السم لا يبطل مع الطهي إطلاقاً.