عاشقة الزمالك تتبرع بذهبها للاعب عقده بقيمة 40 مليونا

شغل تبرع سيدة لنادي الزمالك المصري للتجديد للاعب تونسي، مواقع التواصل حيث أن عاشقة النادي الأبيض من محدودي الدخل بينما يصل قيمة عقد اللاعب لنحو 40 مليون جنيه مصري.

إلى ذلك، تبرعت الحاجة سوزان محمد قنديل، بقرطها الذهبي، من أجل التجديد لفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وهي المبادرة التي أعلن عنها الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وحسب وسائل إعلام مصرية، ترددت الحاجة سوزان على النادي لمدة 3 أيام، وحاولت الدخول ومقابلة أي مسؤول لعرض الأمر عليه، إلا أن تعليمات الأمن داخل نادي الزمالك منعتها من الدخول على مدار اليومين الماضيين.

انتظرت ليومين

وخلال انتظارها أمام بوابة النادي اليوم الاثنين، تصادف دخول المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي، وشاهدها الأخير ليسأل أفراد الأمن عن سبب تواجدها، فأخبروه بأنها ترغب في مقابلة أحد من الإدارة لعرض أمر مهم على إدارة الزمالك.

ورحب بها المستشار هشام إبراهيم، وقام بدعوتها لدخول النادي ومعرفة سبب إلحاحها على مقابلة أحد أعضاء إدارة النادي، وبمجرد علمه بأنها ترغب في مقابلة فرجاني ساسي والتبرع بقرطها الذهبي كمساهمة في تجديد تعاقده، رحب بها نائب رئيس النادي وقام بتكريمها وجعلها تقابل فرجاني ساسي ونقلت له رغبتها بنفسها.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال، عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي، بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

رفض تبرعها

كما منح نائب رئيس النادي السيدة سوزان محمد قنديل علم النادي وتذكارا خاصا، ووعدها بمقابلة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بناء على طلبها، حيث ستوجه له رسالة من قلب أم للدولي التونسي.

ورفض إبراهيم استلام المبلغ الذي أحضرته السيدة، مؤكدا أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.

ساسي يلتقي الحاجة سوزان

كما استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي السيدة سوزان قبل انطلاق المران، ولبى اللاعب رغبة مشجعة النادي واستقبلها بحفاوة بالغة، حيث طالبته بالاستمرار في نادي الزمالك الفترة القادمة، ووعدها النجم التونسي بالبقاء من أجل جماهير النادي.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة النادي عرضت على اللاعب الحصول على مليوني يورو سنويا مقابل التجديد، ما يعادل 38 مليونا بخلاف الضرائب ورسوم القيد وبعض الرسوم الأخرى التي تصل إلى 500 ألف يورو عن الموسم الواحد.