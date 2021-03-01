عاشقة الزمالك: عرضت التبرع بقيمة مقبرتي للتعاقد مع ساسي

كشفت السيدة المصرية، سوزان محمد قنديل، العاشقة لنادي الزمالك، والتي ذهبت لمقر النادي أمس الأحد، للإعلان عن تبرعها بقرطها الذهبي دعماً للنادي وللمساهمة في تجديد تعاقد الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق، تفاصيل مبادرتها التي احتفت بها إدارة النادي ولاعبو الفريق، وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية.

عشق من الصغر

وقالت السيدة البالغة من العمر 60 عاما في حديث مع "العربية.نت" إنها تعشق القلعة البيضاء منذ كان عمرها 9 سنوات، والفضل في ذلك لوالدها الذي كان مشجعا زملكاويا، فورثت عنه حب الفريق الأبيض"، مضيفة أن والدها كان يحميها من أشقائها الذين كانوا يضايقونها وينهالون عليها بالضرب لكونها زملكاوية بينما هم يشجعون المنافس التقليدي النادي الأهلي، كما كان يميزها بأن يجعلها تشاهد مباريات الفريق معه لوحدهما بعد أن يطرد باقي أبنائه من المنزل خلال مباريات الزمالك.

كما أضافت أنها عشقت الفريق الأبيض بسبب لاعبيه الكبار وعلى رأسهم نجوم الجيل الذهبي حسن شحاتة وفاروق جعفر وطه بصري ومحمود الخواجة، من جيل السبعينيات، ثم تعلقت بجيل الثمانينيات وأبرزهم جمال عبد الحميد وأشرف قاسم وإسماعيل يوسف وأيمن يونس وحمادة عبد اللطيف مرورا بالأجيال التالية، وصولا إلى الجيل الحالي الذي يضم قائد الفريق شيكابالا وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وحازم إمام والمغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي.

تعثر التعاقد مع ساسي

إلى ذلك، أوضحت أنها علمت من وسائل الإعلام بتعثر تجديد تعاقد لاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي لضخامة المبلغ المطلوب، مؤكدة أنها لفرط حبها للنادي واللاعب معا، قررت أن تتبرع بقرطها الذهبي للمساعد،ة ولكي تفتح باب التبرع من الجماهير للمساهمة في توفير مقدم تعاقد اللاعب الذي أصبح أيقونة لمشجعي القلعة البيضاء.

كما أشارت إلى أنها ترددت على مقر النادي عدة مرات ولمدة 3 أيام قبل أن يساعدها جمال عبد الحميد قائد الفريق السابق في الدخول وتصادف في ذلك الوقت دخول المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي، الذي استقبلها وسعد كثيرا برغبتها في التبرع، مضيفة أنه رفض وبإصرار الحصول على قيمة قرطها الذهبي، وأكد أن إدارة النادي ستقوم بتوفير الأموال اللازمة لتجديد تعاقد اللاعب، وأن هي من تستحق التكريم لمبادرتها الطيبة مهديا إياها درع النادي وعلمه.

أليس الفقراء أولى؟

وذكرت أن أولادها اعترضوا في البداية على تبرعها وطالبوها بتوجيهه للفقراء والمحتاجين وردت عليهم قائلة إنها لم تتأخر عن ذلك من قبل، وأنها ولحبها لناديها قررت التبرع لتجديد تعاقد نجم الفريق، مشيرة إلى أنها قابلت اللاعب والتقطت صورا معه وأكدت له استعداداها لبيع مقبرتها التي اشترتها منذ أيام بمبلغ 80 ألف جنيه، والتبرع بالمبلغ للمساهمة في تجديد تعاقده.

وقالت إن اللاعب شكرها على مبادرتها وتعهد أمامها وأمام زملائه بأنه سيجدد تعاقده وسيستمر مع الفريق لإسعادها وإسعاد جماهير النادي والمساهمة في حصد البطولات.

يذكر أن إدارة النادي كانت عرضت على اللاعب التونسي الحصول على مليوني يورو سنويا مقابل التجديد، وهو ما يعادل 38 مليونا بخلاف الضرائب ورسوم القيد وبعض الرسوم الأخرى التي تصل إلى 500 ألف يورو عن الموسم الواحد.