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وفاة أرملة الروائي المصري الراحل يوسف إدريس

أرملة يوسف إدريس5
الراحلة رجاء الرفاعي أرملة الروائي المصري الراحل يوسف إدريس

وفاة أرملة الروائي المصري الراحل يوسف إدريس

تزوجت في السابعة عشرة من عمرها بعد 15 يوماً من اللقاء

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القاهرة - ريم الششتاوي

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بعد صراع طويل مع المرض، رحلت رجاء الرفاعي، أرملة الروائي المصري الراحل يوسف إدريس، صباح الاثنين.

قصة صورة استقبال يوسف إدريس لمبارك والأسد بالشورت! الأخيرة قصة صورة استقبال يوسف إدريس لمبارك والأسد بالشورت!

ونعى الكاتب حسين حمودة الراحلة على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "إلى لقاء، الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت حياتها متفائلة دائماً.. رحلت وتركت أثراً جميلاً سوف يظل باقياً في كل من اقترب منها أو عرفها.. سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت.. يا رجاء.. إلى لقاء".

وكانت الراحلة قد تحدثت لـ "العربية.نت"، عن علاقتها بالكاتب الراحل يوسف إدريس، كاشفة أنها كانت في السابعة عشرة من عمرها، وفي زيارة لشقيقتها الكبرى، التقت مع الراحل صدفة، حين كان وقتها جاراً في المنزل.

وقالت الراحلة إن التناغم بدأ بينهما منذ اللقاء الأول، وتزوجا بعد 15 يوماً منه.

يوسف إدريس
2 صور يوسف إدريس
2 صور
يوسف إدريس
يوسف إدريس
أرملة يوسف إدريس
أرملة يوسف إدريس

كما أوضحت أنها أكملت تعليمها عندما تزوجت يوسف إدريس، حيث واصلت دراستها الثانوية، ثم التحقت بالجامعة، ودرست النقد خصيصاً، لتقترب أكثر من فكره وتشاركه عشقه للكتابة والآدب.

إلى ذلك ختمت أن الراحل كان يقرأ لها قصصه ورواياته قبل نشرها، ويطلب رأيها بصراحة مطلقة، ويتقبل نقدها بكل أدب واحترام.

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