 مسؤولة تطلق اسم زوجها وأقاربه على شوارع بمصر!

رغم نفيها المتكرر في التحقيقات وتهديدها المستمر بمقاضاة من روجوا للخبر، أثبتت التحريات صحة واقعة قيام مسؤولة مصرية بإطلاق أسماء زوجها وأقاربه على شوارع مدينتها الواقعة في شمال مصر.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة قيام مهندسة التنظيم بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية شمال البلاد حيث استغلت موقعها، وعملها بمجلس المدينة، وقامت بتحديث بيانات الشوارع، وإطلاق أسماء زوجها وأقاربه على الشوارع غير المسماة بالمدينة.

كما كشف مصدر أمني بالوزارة عن أن الفحص الأمني أثبت صحة الواقعة وقيام المهندسة بتسجيل أسماء الشوارع بأسماء زوجها وأقاربه بقاعدة بيانات المركز التكنولوجي لرئاسة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، دون العرض على السلطة المختصة.

كانت الواقعة قد تكشفت قبل أسبوعين ونفت المسؤولة الاتهامات الموجهة لها، وقالت في بيان لها، إن ما يحدث تربص بها وأزمة مفتعلة للتشهير بها، لوجود خلافات بينها وبين أحد المواطنين طلب هو الآخر إطلاق اسمه على شارع في المدينة.

مواطن يريد نفس الشيء

وتقدم مواطن يدعى سامي جمال، بطلب رسمي لمجلس مدينة ومركز كفر شكر، لتغيير اسم المدينة التي ينحدر منها زكريا محي الدين عضو مجلس قيادة الثورة الأسبق ووزير الداخلية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومؤسس جهاز المخابرات، وفؤاد محي الدين رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك إلى كفر سامي جمال على اسمه، مؤكدا أنه تقدم بطلبه أسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس المدينة بتسمية عدة شوارع رئيسية بأسماء زوجها ووالده وأخوته.

وأكد المواطن في طلبه الرسمي استعداده لدفع الرسوم نفسها، واستيفاء المستندات نفسها، التي تم تقديمها لتسمية الشوارع بأسماء زوج وأسرة مديرة التنظيم.

وكشف أن الشوارع، المسماة بأسماء زوج المسؤولة وأقاربه بينها شارعين بمنطقة قصر ثقافة كفر شكر، وآخر بمنطقة الفردوس، وثالث بمنطقة الجيش، المتفرع من شارع عبد المنعم رياض، وآخرين في منطقة البر الشرقي للمدينة بمنطقة بدري وقبلي والمتفرعين من شارع الجيش.