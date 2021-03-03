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تعاون أمني وضبط حدود.. تفاصيل مباحثات رئيس أركان مصر بالسودان

مصر السودان
رئيس الأركان المصري في السودان

تعاون أمني وضبط حدود.. تفاصيل مباحثات رئيس أركان مصر بالسودان

تناولت اجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التي تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -العربية نت

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كشف العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، تفاصيل مباحثات الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان في السودان، والتي غادرها صباح اليوم الأربعاء عائدا إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية.

وقال إن رئيس الأركان شارك على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتناولت اجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التي تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

وشملت الزيارة لقاء رئيس الأركان مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، حيث ثمن البرهان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

والتقى رئيس الأركان المصري وزير الدفاع السوداني، وأكد على عمق العلاقات المصرية السودانية باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون لتحقيق متطلبات الحفاظ على الأمن القومي لكلا البلدين.

وخلال الزيارة، التقى حجازي برئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين، بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة.

وأكد رئيس الأركان المصري أن هناك توافقا فى الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، فيما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتداداً لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية.

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