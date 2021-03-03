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تركيا: قد نوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع مصر

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تعبيرية
شرق المتوسط

تركيا: قد نوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع مصر

مصادر العربية: مصر تتمسك بدخول قبرص واليونان أي مفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية

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العربية.نت، وكالات

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قال وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، الأربعاء، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف.

ونقل تلفزيون "تي.آر.تي عربي" عن شاووش أوغلو قوله: "يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية وفقاً لمسار علاقاتنا".

وأضاف: "تلقينا بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط وفق احترام حدودنا".

كانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي عن طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة بعضها بالبحر المتوسط.

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وقال شاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي في أنقرة، مع نظيره الجورجي إن عروض التنقيب التي طرحتها مصر احترمت الجرف القاري لتركيا، وإن أنقرة نظرت إلى هذا الأمر نظرة إيجابية.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر "العربية" بأن "القاهرة لم تتفاوض مع تركيا بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط"، وأن "أنقرة طالبت بعقد اجتماع مع القاهرة بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط".

وأضافت مصادر "العربية" أن القاهرة تلقت برقيات عبر مسؤولين أتراك لعقد اجتماعات ثنائية، مضيفة أن "مصر تتمسك بدخول قبرص واليونان أي مفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية".

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