مصر.. انهيار الإعلامية رضوى الشربيني في جنازة والدتها

شيعت ظهر اليوم الأربعاء جنازة والدة الإعلامية المصرية، رضوى الشربيني، والتي رحلت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصيبت الأسرة بأكملها بالفيروس المستجد قبل أسبوعين، إلا أن الأم تعرضت لمضاعفات الفيروس وتم نقلها إلى الرعاية المركزة بالمستشفى ووضعت على جهاز التنفس الاصطناعي، قبل أن تتوفى في النهاية بالفيروس.

رضوى الشربيني ووالدتها الراحلة رضوى الشربيني

ووجهت الإعلامية المصرية رسالة حزينة إلى والدتها الراحلة مساء الثلاثاء مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لوالدتها التي صارت بين يدي الله، وشاركت في مراسم تشييع الجثمان ظهر الأربعاء وهي ترتدي الكمامة، من أجل إلقاء نظرة الوداع على والدتها الراحلة.

وانهارت رضوى أثناء تشييع الجثمان، ولم تتمالك دموعها، وكانت ترغب في ركوب نفس السيارة التي تنقل الجثمان، لكن أقاربها رفضوا تلبية طلبها، وأقنعوها بالتوجه معهم بالسيارة خلف الجثمان، وظلوا معها حتى انتهاء عملية الدفن.

الجنازة

وكانت الإعلامية المصرية تحرص على نقل كافة المستجدات الخاصة بالحالة الصحية لوالدتها، بعدما صارت الحالة حرجة، مؤكدة أن الأطباء قاموا بما في وسعهم خلال الفترة الماضية، وقالت إن الأمر بين يدي الله.