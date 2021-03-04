بالصور.. بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

بدأت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا عبر عدة مراكز ومقار صحية في البلاد بلغت 40 مركزا ومقرا.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت اليوم تطعيم المجموعة الأولى من كبار السن، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الأخرى، باللقاحات المتوافرة ضد الفيروس، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات التي تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية.

كما أكد أن الدولة تتحرك في هذا الاتجاه بأسلوب علمي، بدءا من اختبار هذه اللقاحات من خلال الهيئة الرسمية المعنية، وعقب اعتمادها يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لها، ثم تليها مرحلة توزيع اللقاحات وفق الأولويات المطلوبة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح.

أول دولة في إفريقيا

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا بالقارة الإفريقية، كما أنها أول دولة تحصل على اللقاح في القارة، مشيرة إلى أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم باللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة، فقد تم البدء بتطعيم الأطقم الطبية يوم 24 يناير الماضي من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، وتوالى بعد ذلك تطعيم الأطقم الطبية للراغبين في الحصول على اللقاح داخل مستشفيات العزل والصدر والحميات، ثم المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.

الفئات المستحقة

وحددت الوزيرة الفئات المستحقة لتلقي اللقاح، وهم مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنون الذين خضعوا لعمليات قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية، بالإضافة إلى عمليات زرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية لهذه الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.





كما أكدت أنه تم تسجيل 152 ألفًا و892 من الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني منذ إطلاقه حتى الآن، معلنة تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 40 مركزا لتلقي جرعات لقاح كورونا، وسيتم زيادة تلك المراكز تباعًا مع زيادة تدفق جرعات اللقاحات إلى مصر، كما سيتم العمل على زيادة الفئات المستهدفة، بالتزامن مع الحصول على المزيد من شحنات تلك الجرعات.

وأعلنت وزيرة الصحة أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح "استرازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا من تلقيهم الجرعة الأولى، موضحة أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.