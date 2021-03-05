رفضت تحضير الطعام بسبب آلام الحمل.. فقتلها زوجها

أقدم مصري على ضرب زوجته في رأسها بـ"وابور جاز" فأصيبت بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي في المخ لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

في التفاصيل، تلقى قسم ثان شبرا الخيمة في القاهرة الكبرى، بلاغا من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بوصول ربة منزل حامل بشهرها السابع مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وتوفت فور وصولها المستشفى.

بالتحقق من الأسباب، تبين نشوب مشادة كلامية بين ربة منزل عمرها 30 عاما حامل بالشهر السابع وزوجها 32 سنة عامل، بسبب خلافات زوجية ورفضها تحضير الطعام له فضربها بـ "وابور جاز" برأسها أسفر عن إصابتها والتي أودت بحياتها على الفور.

وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة وحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات رجال المباحث حول الواقعة.