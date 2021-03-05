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ثقب كاد يغرق مركبهم.. إنقاذ 11 صيادا مصريا من الموت

مركب - تعبيرية
تعبيرية

ثقب كاد يغرق مركبهم.. إنقاذ 11 صيادا مصريا من الموت

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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تمكنت السلطات المصرية من إنقاذ 11 صياداً من الموت بعد جنوح مركبهم في مياه البحر الأحمر شرق منتجع الجونة بسبب ثقب.

وتلقت محافظة البحر الأحمر بلاغًا بجنوح مركب صيد تحمل اسم "نعمت الله" ورقمها 44497، بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث جنحت بجزيرة الجيثوم شرق منتجع الجونة بحوالي 3 أميال بحرية، وكانت قادمة من السويس.

كما أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر أنه تابع بنفسه على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان على طاقم المركب، لافتاً إلى أنه تمت عملية إنقاذ الصيادين من الموت.

ارتفاع أمواج البحر

وقال إنه كان هناك العديد من الصعوبات التي واجهت رجال القوات البحرية أبرزها ارتفاع أمواج البحر، وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى في تشغيل المركب، بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

وكشف المحافظ أن أفراد وطاقم المركب بالكامل عادوا إلى منازلهم، فيما لم يتم التمكن من إنقاذ المركب الذي تعرض للغرق.

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