مصر تدرج أدوية يستخدمها معظم الشعب بجدول المخدرات

أدرجت مصر أدوية شهيرة يستخدمها معظم المواطنين دون استشارة طبيب في علاج الرشح والإنفلونزا وارتفاع الحرارة في جدول المواد المخدرة.

وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، استقرار سوق الأدوية في مصر، لافتًا إلى أن الأدوية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق. وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

كما أوضح أن إدراج أدوية شهيرة، والبالغ عددها 14 دواء ضمن جدول المواد المخدرة، والتي جاء أبرزها كونجستال، وتوسكان، وتوسيفان، يرجع إلى قرار صادر منذ عام 2011، خاص بوجود نسبة معينة من مادة الكافيين ولم يتم تطبيق القرار عليها، وانه بمراجعة الأمر تم تطبيق القرار عليها.

ولفت إلى أن دواء الكونجستال نوعان "أقراص وشراب"، موضحا أن الأقراص سيتم تداولها بشكل طبيعي في الصيدليات، أما ما أدرج في جدول المخدرات فهو "شراب كونجستال"، حيث يحتوي على مادة، تتسبب الجرعة العالية منها في إدمان متعاطيها.

تسبب الإدمان

إلى ذلك، أضاف عوف انه تم رصد زيادة في مبيعات تلك الأدوية، عن الفترات السابقة، ووصفها بالمبالغ فيها، وتم التأكد من أن الكميات الكبيرة منها تسبب الإدمان، لذلك تم وضع ضوابط لصرفها، والالتزام بروشتة الطبيب للصر ف حرصا على صحة المرضى.

وكانت هيئة الدواء المصرية قررت إدراج 14 نوعًا ضمن جدول نسبة لمواد المخدرة بداية من أول مارس وجاءت الأدوية التي تم ضمها لجدول المخدرات لتحتوي مجموعة من الأدوية الشهيرة لعلاج السعال ويستخدمها المصريون بكثرة دون استشارة أي طبيب.

وجاءت الأدوية التي تم إدارجها ضمن جدول مخدرات كما في الجدول التالي