.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر تدرج أدوية يستخدمها معظم الشعب بجدول المخدرات

صيدلية

مصر تدرج أدوية يستخدمها معظم الشعب بجدول المخدرات

توضيح عن إدراج الكونجستال في جدول المخدرات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أدرجت مصر أدوية شهيرة يستخدمها معظم المواطنين دون استشارة طبيب في علاج الرشح والإنفلونزا وارتفاع الحرارة في جدول المواد المخدرة.

وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، استقرار سوق الأدوية في مصر، لافتًا إلى أن الأدوية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق. وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

راحة من جرعة واحدة.. إقبال غير متوقع على هذا اللقاح! فيروس كورونا راحة من جرعة واحدة.. إقبال غير متوقع على هذا اللقاح!

كما أوضح أن إدراج أدوية شهيرة، والبالغ عددها 14 دواء ضمن جدول المواد المخدرة، والتي جاء أبرزها كونجستال، وتوسكان، وتوسيفان، يرجع إلى قرار صادر منذ عام 2011، خاص بوجود نسبة معينة من مادة الكافيين ولم يتم تطبيق القرار عليها، وانه بمراجعة الأمر تم تطبيق القرار عليها.

ولفت إلى أن دواء الكونجستال نوعان "أقراص وشراب"، موضحا أن الأقراص سيتم تداولها بشكل طبيعي في الصيدليات، أما ما أدرج في جدول المخدرات فهو "شراب كونجستال"، حيث يحتوي على مادة، تتسبب الجرعة العالية منها في إدمان متعاطيها.

تسبب الإدمان

إلى ذلك، أضاف عوف انه تم رصد زيادة في مبيعات تلك الأدوية، عن الفترات السابقة، ووصفها بالمبالغ فيها، وتم التأكد من أن الكميات الكبيرة منها تسبب الإدمان، لذلك تم وضع ضوابط لصرفها، والالتزام بروشتة الطبيب للصر ف حرصا على صحة المرضى.

وكانت هيئة الدواء المصرية قررت إدراج 14 نوعًا ضمن جدول نسبة لمواد المخدرة بداية من أول مارس وجاءت الأدوية التي تم ضمها لجدول المخدرات لتحتوي مجموعة من الأدوية الشهيرة لعلاج السعال ويستخدمها المصريون بكثرة دون استشارة أي طبيب.

وجاءت الأدوية التي تم إدارجها ضمن جدول مخدرات كما في الجدول التالي

قائمة الأدوية المدرجة بجدول المخدرات
قائمة الأدوية المدرجة بجدول المخدرات
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية أحمد فهمي للعربية.نت: هذا شرطي الوحيد للغناء باللهجة اللبنانية
ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً

الأكثر قراءة

كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان كورونا يهاجم بقوة.. وفاة فنانة واثنان يصارعان
السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد السعودية: عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد
جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية جلسة طارئة في البرلمان التركي لمناقشة المقاطعة الشعبية السعودية
بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات بعد إعلان عودته مع السدحان.. ناصر القصبي: أبرك الساعات
إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية إيلون ماسك يخسر 27 مليار دولار.. انهيار مكاسب الثروة التاريخية
ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً ميلشيا مدعومة من الشيعة أو إيران.. فيديو لكيربي مرتبكاً

قبل أن تذهب

سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
سلطات النيجر تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان

اكتشف المزيد