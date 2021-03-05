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"أستاذي وقائدي".. من هو كمال عامر الذي نعاه السيسي؟

عبد الفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي

"أستاذي وقائدي".. من هو كمال عامر الذي نعاه السيسي؟

ارتفاع عدد النواب المصريين الذين توفوا بكورونا إلى 4

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دبي - العربية.نت

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نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر، بعد وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا.

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إلى ذلك، نشرت صفحة السيسي عبر فيسبوك: "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب". مُضيفا أنه "كان مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته".

ولاحقا، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، صدور قرار السيسي بترقية اسم عامر "إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية" في مصر.

من جهته، نعى الجيش المصري كمال عامر، الذي عمل مديرًا للاستخبارات الحربية، وهو نفس المنصب الذي شغله السيسي في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 إلى أغسطس/آب 2012.

من هو كمال عامر؟

تخرج اللواء كمال عامر من الكلية الحربية عام 1962 بسلام المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984.

كمال عامر
كمال عامر

وتولى عامر رئاسة أركان الجيش الثالث الميداني، ثم قائدا للجيش الثالث الميداني، ونائبا لمدير المخابرات الحربية خلال فترتين (يوليو 1991 إلي يوليو 1992 - والثانية من يناير 1995 - ديسمبر 1995)، ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع حتي 1997.

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الدكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات في التاريخ العسكري والأمن القومي المصري.

كما شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان، وكان آخر منصب قد تولاه، هو رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ومع وفاة عامر، ارتفع عدد النواب الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا إلى 4، آخرهم النائب سعد الجمال.

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