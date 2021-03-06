شاهد حادثا مروعا في مصر.. 20 قتيلاً بينهم أطفال

حادث مروع شهدته مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة جنوب مصر الجمعة، أسفر عن 20 قتيلاً، بينهم أطفال، و5 جرحى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومقطورة على طريق الكريمات، أدى إلى وفاة 20 وإصابة 5 جرى نقلهم إلى عدد من المستشفيات في نطاق محافظتي بني سويف والجيزة.

من جهته، كشف محافظ بني سويف، محمد هاني غنيم، أن الحادث نجم عن انفجار إطار سيارة النقل حيث اصطدمت بسيارة ميكروباص في الاتجاه المقابل، ما تسبب إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأضاف غنيم أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات وخدوش.

إلى ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض علي سائق سيارة النقل وتم إحالته إلى النيابة.

بدوره أوضح مصدر أمني أن من بين القتلى 4 أطفال مجهولو الهوية تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 12 عاماً، و6 سيدات مجهولات الهوية تتراوح أعمارهن ما بين 35 إلى 55 عاماً.