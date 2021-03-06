شاهد.. السيسي يشتري فاكهة من الشارع فيكتشف مأساة

في لفتة إنسانية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعلاج أحد الباعة الجائلين كان قد توقف أمامه لشراء فاكهة خلال مروره بأحد شوارع مدينة نصر، شرق القاهرة ولاحظ صعوبة حركته.

وخلال مروره بأحد شوارع مدينة نصر توقف الرئيس المصري أمام أحد الباعة الجائلين واشترى منه كميات من الفاكهة، مداعبا اياه بالقول "نقي كويس".

ولاحظ السيسي صعوبة حركة البائع، وعلم منه بإصابته من مشاكل صحية بأعصاب الساقين وليس له مصدر دخل أو سكن ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه، وعلى الفور وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له ووجه بتحمل كافة نفقات علاجه.

بدورها، قامت وزارة الصحة بتوفير سيارة إسعاف مجهزة للبائع ونقله لمستشفى دار الشفاء لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عنه وعن بائعين اثنين آخرين وأسرهم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.