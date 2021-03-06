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وزير مصري أسبق يعلنها صراحة: مشكلة سد النهضة سياسية

وزير مصري أسبق يعلنها صراحة: مشكلة سد النهضة سياسية

محمد نصر الدين علام يعود بالذاكرة إلى الأوضاع السياسية في العامين اللذين سبقا قيام أحداث يناير 2011

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام في الحلقة الثالثة من برنامج الذاكرة السياسية أن مشكلة سد النهضة مع مصر سياسية وليست فنية.

وقال علام لمقدم البرنامج طاهر بركة إن "بعض الدول تسعى إلى تحجيم قدرات مصر من خلال تقليص مواردها المائية. ورأى أن "بعض دول حوض النيل، لا سيما إثيوبيا توارثت من الاستعمار سياسة العصا والجزرة من خلال التحكم بمياه نهر النيل".

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سد سنّار

كما ذكّر بأن "بريطانيا عمدت بعد استقلال مصر إلى بناء سد سنّار في السودان، وهو ما انعكس سلباً على زراعة القطن في مصر بعدما ازدهرت هذه الزراعة في السودان". ولفت إلى أن "إسرائيل موجودة بقوة في دول حوض النيل وأن إثيوبيا تعتبر نفسها من سلالة بني إسرائيل لأنها تنحدر من نسل يهوذا ولذلك كان اسم الإمبراطورية: إمبراطورية إثيوبيا ويهوذا". وخلص إلى القول إن "مصر أخطأت بقبولها التفاوض على إعادة تقسيم مياه حوض النيل".

خطر انزلاق البلاد إلى ثورة

إلى ذلك عاد علام بالذاكرة إلى الأوضاع السياسية في العامين اللذين سبقا قيام أحداث يناير 2011، وقال إنه ترشح للانتخابات النيابية في محافظة سوهاج بصعيد مصر على لائحة الحزب الوطني الحاكم بناء على طلب من الرئيس الراحل حسني مبارك وفاز بالانتخابات.

وكشف أن وزير الداخلية وقتها حبيب العادلي نبّه مجلس الوزراء مرتين من خطر انزلاق البلاد إلى ثورة بعد تفاقم الأزمة الاجتماعية، وهو ما حصل فعلاً في 25 يناير 2011.

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