.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ماذا حدث معها؟.. نجل مصرية عمرها 92 عاما يروي قصتها مع اللقاح 

صور المصرية المسنة مع ابنها بعد حصولها على لقاح كورونا
لقاح كورونا

ماذا حدث معها؟.. نجل مصرية عمرها 92 عاما يروي قصتها مع اللقاح 

قال للعربية.نت إنه لم يصدق وانتابته بعض الشكوك، حول قصة التطعيم والإجراءات لكنه قرر أن يقوم بالتجربة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

لم يكن يتوقع رجل الأعمال المصري، أحمد سلامة، أن ما تعلنه وزارة الصحة المصرية عن بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا وعبر تطبيق على الإنترنت متاحا وميسورا، حتى حصلت والدته المسنة على اللقاح خلال ساعات معدودات فاحتفى بها، وطالب الجميع عبر رسالة على مواقع التواصل بسرعة التقدم للحصول على المصل.

القصة كما يرويها رجل الأعمال الذي يعمل في مجال السياحة ويقيم في محافظة الإسكندرية شمال مصر بدأت يوم الأربعاء الماضي، حيث دار نقاش بينه وبين أصدقائه، حول تطبيق أعلنت عنه وزارة الصحة المصرية يمكن التقدم من خلاله، والتسجيل فيه للحصول على اللقاح مع اشتراط أن الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كان رجل الأعمال غير مصدق وانتابته بعض الشكوك، حول طبيعة الأمر، والإجراءات، لكنه كما يقول "للعربية.نت"، قرر أن يقوم بالتجربة فلن يخسر شيئا.

ويضيف: أنه يوم الأربعاء الماضي قام بفتح التطبيق على الإنترنت ودون اسمه واسم والدته البالغة من العمر 92 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة للحصول على اللقاح وفوجئ خلال ساعات، برسالة نصية على هاتفه باسم والدته تطلب منها التوجه لمقر المركز الإفريقي لصحة المرأة في الإسكندرية يوم السبت للحصول على اللقاح .

ويقول إنه ونظرا لظروف عمله طلب من ابنه أن يتوجه بجدته أمس السبت لمقر الحصول على اللقاح وقوبل الابن والجدة بمعاملة جيدة وحفاوة من طاقم الأطباء والتمريض، مضيفاً أن والدته حصلت على اللقاح بسهولة ويسر وبعد ذلك توجه لها، واصطحبها لقضاء نزهة لمدة 4 ساعات احتفالا بذلك.

تلقيح 9 قرود ضد كورونا في حديقة الحيوانات بسان دييغو فيروس كورونا لقاح كورونا تلقيح 9 قرود ضد كورونا في حديقة الحيوانات بسان دييغو

وذكر أن والدته بخير وبصحة جيدة ولا تشعر بأي أعراض أو متاعب سوى حكة بسيطة مكان الحقن بالكتف، مشيرا إلى أنه كان يخشى عليها من الإصابة بالفيروس لكبر سنها وإصابتها بأمراض مزمنة وقرر إبقاءها في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، كما خشي أكثر من أن يصيبها الفيروس من أي من المترددين عليها، أما الآن وبعد تلقيها اللقاح فبات الوضع نوعا ما آمنا ومطمئنا.

وينصح رجل الأعمال المصري المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح وعدم التخوف منه، حرصا على سلامتهم، وضمانا لسرعة التخلص من هذا الوباء اللعين.

2 صور
2 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد