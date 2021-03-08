.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أشعل فيها النيران انتقاماً.. الإعدام شنقاً لقاتل سيدة مصرية

ضحية مصرية
الضحية

أشعل فيها النيران انتقاماً.. الإعدام شنقاً لقاتل سيدة مصرية

المتهم عقد العزم على قتل المجني عليها انتقاماً بعد اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - مي عبد المنعم

نشر في: آخر تحديث:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل سيدة مصرية حرقا، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي وعرض أوراق المتهم على مفتي الجمهورية.

وأحال النائب العام المتهم "إبراهيم. أ" إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليها "سامية حجازي -60 عاماً" ربةمنزل، وإحراقها داخل منزلها في منطقة العصافرة بالإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من "البنزين" ومواد سريعة الاشتعال وقداحة.

واقتحم المتهم غرفة نوم السيدة المجني عليها، وسكب عليها البنزين، وأشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذل قتلها.

واستمعت النيابة العامة لشهادة 6 أشخاص وطفلين من أحفادها، الذين تعرفوا على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، فضلا عما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها.

وأكد الشهود أنه عندما شاهدت السيدة اللص أثناء قيامه بسرقة شقة في الدور الأول في نفس العقار الذي تسكنه، قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، فما كان من الجاني إلا أن توجه إلى شقة المجني عليها، في الدور الأرضي بنفس العقار الذي قام بسرقته مسبقاً، بعد معرفته أنها تقيم بمفردها، وأضرم النار في جسدها.

ونقلت المجني عليها إلى المستشفى الأميري الجامعي حيث لفظت أنفاسها بعد أيام من الواقعة، وجاء في تقرير المستشفى أن المجني عليها أُصيبت بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وصلت نسبتها إلى 75%، تسببت في وفاتها، ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذها.

وشملت أدلة النيابة تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة.

الكاظمي يدعو لحوار وطني على كافة المستويات يضمن وحدة العراق العراق العراق والكاظمي الكاظمي يدعو لحوار وطني على كافة المستويات يضمن وحدة العراق

وحصلت النيابة على لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث يظهر توجه المتهم لارتكابه جريمته، كما حصلت على تقرير من المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية يؤكد إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر أثناء ارتكابه الجريمة.

وشغلت القضية الشارع المصري وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب الشديد بعد نشر تفاصيل الحادث، وطالبوا القضاء بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد