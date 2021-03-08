بعد اختفائه لأيام.. العثور على طالب مقتول ومقيد بالغردقة

عثرت قوات الأمن المصرية، مساء الأحد، على جثة مجهولة ومقيدة لشاب في العقد الثاني من عمره بمنطقة جبلية التي تقع بالقرب من منطقة النجدة غرب الغردقة.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن البحر الأحمر، اللواء سليمان شتا، إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بالعثور على جثة مجهولة بمنطقة جبلية تقع بالقرب من مساكن النجدة غرب الغردقة.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالانتقال لموقع الجثة، وإخطار النيابة العامة، كما قام رجال المباحث بإخطار أهالي شاب كان قد أبلغ عن اختفائه منذ عدة أيام ليتعرفوا على الجثة وما إذا كان نجلهم أم لا، وبالفعل تبين أنها جثة نجلهم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة لمشرحة المستشفى العام لتشريح الجثة للتعرف على سبب الوفاة.

ومن جهتها تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغردقة مجهوداتها لكشف اللغز ومعرفة تفاصيل مقتل الشاب، وإذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادث.

كما أكدت مصادر أمنية أن جثة الشاب التي تم العثور عليها بمنطقة النجدة بالغردقة هي جثة لشاب في العقد الثاني من العمر لشاب يدعى مصطفى عبده، وتم العثور عليها مقيدة، وغير واضحة الملامح وملقاة منذ أكثر من أربعة أيام بمنطقة جبلية بالنجدة وسط مدينة الغردقة، لافتاً إلى وجود شبهة جنائية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات، وأمرت النيابة باستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة مع الاستعانة بتحريات المباحث حول الواقعة.