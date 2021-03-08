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تدريبات بحرية مصرية فرنسية بالبحر الأحمر لمواجهة التهديدات 

مصر فرنسا تدريبات
من التدريبات المشتركة بين مصر وفرنسا

تدريبات بحرية مصرية فرنسية بالبحر الأحمر لمواجهة التهديدات 

التدريبات شملت حماية هدف حيوي بالبحر وتمارين دفاع جوي وهبوط مروحيات على أسطح الوحدات البحرية

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القاهرة -العربية.نت

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أجرت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر لمواجهة التهديدات.

وذكر العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري أنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الأخرى، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر.

وذكر أن التدريبات تمت باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) والقرويطة (أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF) ، عقب انتهاء زيارتهما لميناء سفاجا.

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وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة في تقدير الموقف بمناطق العمليات، وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة.

وشمل التدريب حماية هدف حيوي بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوي، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية، بحسب المتحدث العسكري المصري.

وقال المتحدث إن التدريب مع القوات البحرية الفرنسية، والتي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، يأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة .

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