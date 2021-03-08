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وفد قطري بالقاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق العلا مع مصر

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وفد قطري بالقاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق العلا مع مصر

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قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"في القاهرة بأن وفدا قطريا زار العاصمة المصرية لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق العلا مع مصر

المصادر أشارت إلى أن الوفد القطري يزور مصر تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية المصرية - القطرية بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الوفد القطري سيلتقي مسؤولين بوزارة الخارجية المصرية لترتيب عودة عمل السفارة المصرية بشكل كامل في الدوحة من دون أي معوقات.

كما صرحت المصادر بأن اجتماعات ستعقد بين مسؤولين من وزارة الخارجية في البلدين لمناقشة عدد من الملفات العالقة علي رأسها عودة الدبلوماسيين القطريين للقاهرة وعودة الدبلوماسيين المصريين للدوحة، عدا عن مناقشة التنسيق الدبلوماسي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وترتيب زيارة وفد من الخارجية المصرية للدوحة للتأكيد علي تنفيذ بنود اتفاق العلا.

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