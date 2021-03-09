أول تعليق من "الأزهر" على فيديو التحرش بطفلة في مصر

في أول تعليق من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، على فيديو التحرش بطفلة صغيرة، الذي أثار الغضب في مصر ما استدعى السلطات الأمنية للتحرك، أكد الثلاثاء، أن التحرش الجنسي بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والدين.

وأكد "الأزهر" برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن التحرش بالأطفال "سلوك منحرف محرم تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة"، مشددا على أن "هذا السعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشر واقعيا وافتراضيا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقا ومجردا من أي شرط أو سياق".

كما قال في بيان، إن "التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسلام والمروءةِ وكمالِ الرجولة"، داعيا إلى "تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم".

قوانين رادعة

وطالب بـ"مواجهة هذه الظاهرة من خلال المناهج الدراسية وتناولها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن تواجد الأطفال بطريقة تناسب طبيعة المرحلة العمرية للطفل"، مؤكدا على "ضرورة دعم الأطفال وأسرهم في المطالبة بحقوقهم، وتفعيل القوانين الرادعة للمتحرشين".

بدورها، قالت دار "الإفتاء" المصرية عبر حسابها على تويتر، إن "التحرش الجنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تسَوِل له نفسه تلويث المجتمع بهذا الفعل المشين"، مضيفة هاشتاغ #المتحرش_بالأطفال_مجرم .

يذكر أن مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، أشعلت غضب المصريين، ودفعت الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لضبط المتورط.

وأظهر مطع مصور قيام أحد الأشخاص على التحرش بطفلة صغيرة داخل مدخل عقار، فيما التقطته كاميرات مراقبة مثبتة في المكان.

ففيما كان المعتدي يتحرش بالطفلة في أحد العقارات بمنطقة المعادي، قامت إحدى السيدات باكتشافه ونهره.