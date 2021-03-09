السيسي يكرم طبيبين من ضحايا كورونا خلال احتفالية للجيش

كرّم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طبيبين قضى أحدهما متأثراً بمضاعفات كورونا، فيما فقد الآخر بصره أثناء تطوعه في أحد مستشفيات العزل لمواجهة الفيروس. وكرّم السيسي الطبيبين أحمد ماضي أبو غنيمة ومحمود سامي قنيبر.

ووجه السيسي، خلال كلمته، الثلاثاء، في الاحتفالية التي يكرم فيها القتلى والمصابين من عساكر وضباط الجيش المصري، الشكر والتقدير والتحية للعاملين في المجال الطبي لما يبذلونه من جهد كبير في مواجهة كورونا في كل المستشفيات على مستوى البلاد.

يأتي هذا التكريم للإضاءة على دور "الجيش الأبيض" في مواجهة الفيروس.

يذكر أن أبو غنيمة توفي يوم 15/8/2020 بعد معاناته من مضاعفات كورونا. وترك رسالة مؤثرة قبل وفاته بأيام أثارت تعاطف الشارع المصري وتداولها رواد مواقع التواصل بكثرة، حيث ذكر فيها أطفاله وأسرته وخوفه على مصيرهم من بعد رحيله. ونشرت "العربية.نت" وقتها رسالته كاملة.

أما محمود سامي قنيبر فقد أصيب بتلف في العصب البصري وفقد بصره بعد مجهود كبير من العمل لساعات طويلة في أحد مستشفيات العزل لمحاربة كورونا في مايو 2020. وكانت له قصة مؤثرة أيضاً حيث لم يتمكن من رؤية طفله الذي ولد بعد أن فقد البصر.

وتفاعل مع قصته الملايين، وتدخلت الدولة المصرية لعلاجه على نفقتها، إلا أنه تبين بعدها صعوبة ودقة حالته. ولا يزال حتى الآن يخضع للعلاج بدون ظهور نتائج تذكر.