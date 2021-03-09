إنقاذ "عروس بحر" عالقة في شبكة صيد بمرسى علم المصرية

أعلنت وزارة البيئة عن نجاح محميات البحر الأحمر في إنقاذ حيوان عروس البحر "الدوجونج" عالق في شباك صيد بمنطقة مرسى مبارك بمدينة مرسى علم.

وكان قد ورد بلاغ من مركب سياحي يفيد بوجود شباك صيد حول ذيل "عروس البحر" بمنطقه مرسى مبارك، وسارعت الوزارة لاتخاذ الإجراءات لإنقاذ "الدوجونج".

وعلى الفور، تم رفع حالة الاستعداد من المتطوعين بالمنطقة والتحرك بمشاركة عدد من مرشدي "السنوركلينج" وإتمام عمليه الإنقاذ وسحب الشبكة العالقة على الحيوان.

وقدمت وزارة البيئة في بيان لها الشكر لكل من ساهم في إنقاذ "عروس البحر" من العاملين بالأنشطة البحرية على جهودهم في حماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية.

وتمثل حيوانات "عروس البحر" أحد أهم عوامل الجذب السياحي لمنطقة مرسى علم والتي تعتمد في الأساس على عوامل التميز في التنوع البيولوجي والطبيعة الفريدة لسواحلها، وتعمل كافة المنظمات البيئية على التوعية بالحفاظ عليه وعدم تعرضه للضغوط البشرية أو الصيد الجائر.

جدير بالذكر أن الأطُوم المعروف بعروس البحر أو بقرة البحر (Dugong dugon) هو حيوان ثديي بحري كبير، يتراوح طوله بين 2,5 و3 أمتار، له ذراعان في شكل زعنفتين مستديرتين، ويستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين لتمزيق الحشائش البحرية البحرية، وأضراسه القوية و"الداهسات" الصلبة في مقدم فكيه تطحن الطعام. ويرتحل عادة في أزواج أو مجموعات صغيرة.