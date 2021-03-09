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بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري

المتحرش بطفلة المعادي في مصر في قبضة الأمن

بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتحرش الذي كان هارباً بعد كشف جريمته على يد سيدة

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القاهرة - مي عبد المنعم

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بعد مرور ساعات على واقعة تحرش رجل بطفلة بمدخل إحدى العقارات في حي المعادي بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتحرش

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وتم تصوير الواقعة بكاميرات المراقبة في العقار حيث ظهر المتحرش وهو يستدرج طفلة صغيرة ثم بدأ بملامسة أجزاء من جسدها، قبل أن تقتحم المشهد شابة شاهدت الواقعة على كاميرات المراقبة على ما يبدو.

وواجهت أوجيني أسامة المتحرش وعنفته، وفي حين أنكر القيام بالجريمة، دلته على كاميرات المراقبة التي صورته ليفاجأ بالأمر، ويفر هاربا من المكان.

إلاأن القوات الأمنية نجحت لاحقا في القبض عليه بعد تحديد الأماكن التي يتردد عليها، وسلمته للنيابة العامة للتحقيق ومواجهته بكاميرات المراقبة وأقوال الطفلة وشهود العيان.

بدوره، أكد الأزهر في أول تعليق له، أن التحرش الجنسي بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والدين. وقال في بيان، "إن التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة"، مشدداً على أن "هذا السعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشر واقعيا وافتراضيا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقا ومجردا من أي شرط أو سياق".

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