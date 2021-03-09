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مناشدة لعلاج الإعلامية ملك إسماعيل .. والسيسي يتدخل

ملك إسماعيل
فيروس كورونا

مناشدة لعلاج الإعلامية ملك إسماعيل .. والسيسي يتدخل

ملك إسماعيل هي واحدة من الرعيل الأول فى التلفزيون المصري، مشوارها الإعلامى دام لأكثر من 30 عاماً

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القاهرة - مي عبد المنعم

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بعد مناشدة نجلها خلال أحد البرامج التلفزيونية، وفي استجابة سريعة، تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليأمر بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل (85 عاماً) والتي تعاني من مضاعفات كورونا ونقلها إلى أحد المستشفيات العسكرية.

وقال شريف بهاء نجل الإعلامية، إن والدته والأسرة أصيبوا بفيروس كورونا منذ 7 فبراير الماضي، مضيفاً: "بدأنا العلاج ببروتوكول كورونا منذ اللحظة الأولى، لتتحول التحاليل إلى سلبية يوم 28 فبراير، لكن والدتي أصيبت بفشل في التنفس رغم تعافيها من الفيروس، إضافة إلى معاناتها بقصور في الكلى"، مؤكداً أن والدته على جهاز الأكسجين باستمرار.

وأضاف نجل الإعلامية ملك إسماعيل: "والدتي تتحسن رغم معاناتها، ولا تستطيع إزالة الأكسجين أكثر من ثلث ساعة، ولا تستطيع التحرك ونائمة بشكل مستمر".

جدير بالذكر أن ملك إسماعيل هي واحدة من الرعيل الأول فى التلفزيون المصري، مشوارها الإعلامى دام لأكثر من 30 عاماً، وتقلدت عدة مناصب حتى وصلت إلى منصب نائب رئيس التلفزيون، وكانت من أوائل المذيعات اللاتي نزلن بكاميرا التلفزيون إلى الشارع لرصد القضايا الاجتماعية.

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