"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر

انشغل المصريون خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو يظهر تحرش رجل بطفلة في مدخل أحد العقارات في حي المعادي بالقاهرة، لكن الاهتمام لم يتوقف على المتحرش وجريمته المصورة فحسب، بل طال الشابة أوجيني أسامة التي أنقذت الطفلة من مصير مجهول.

فقد أشاد آلاف المتابعين ورواد مواقع التواصل بموقف تلك الشابة التي لم تخش شيئاً وخرجت بشكل مفاجئ بعد مشاهدة لحظات التحرش على كاميرات المراقبة على ما يبدو، لتواجه المتحرش بكل شجاعة وتنهره وتنقذ الطفلة من بين يديه قبل أن يهرب، إثر مواجهته بتصوير الواقعة عبر كاميرات المراقبة.

بل وصلت الإشادات التي وصفت أوجيني "بالشجاعة والجبارة" إلى حد مطالبة البعض بتكريمها، واعتبارها بطلة اليوم العالمي للمرأة في مصر.

نشرت الفيديو وطالبت بفضحه

وكانت أوجيني نشرت على موقع فيسبوك فيديو التحرش الذي شكل صدمة في مصر وغيرها من الدول العربية أيضا، وتم إعادة نشره آلاف المرات خلال ساعات قليلة.

كما طالبت الفتاة الجميع بإعادة نشر المقطع لفضح الجاني ومساعدة الأمن على التوصل إليه، وكشف هويته حتى لا يهرب دون عقاب.