.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر

السيدة التي فضحت المتحرش بالطفلة في مصر

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - مي عبد المنعم

نشر في: آخر تحديث:

انشغل المصريون خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو يظهر تحرش رجل بطفلة في مدخل أحد العقارات في حي المعادي بالقاهرة، لكن الاهتمام لم يتوقف على المتحرش وجريمته المصورة فحسب، بل طال الشابة أوجيني أسامة التي أنقذت الطفلة من مصير مجهول.

فيديو تحرش بطفلة يثير زوبعة في مصر والأمن يتحرك مصر فيديو تحرش بطفلة يثير زوبعة في مصر والأمن يتحرك

فقد أشاد آلاف المتابعين ورواد مواقع التواصل بموقف تلك الشابة التي لم تخش شيئاً وخرجت بشكل مفاجئ بعد مشاهدة لحظات التحرش على كاميرات المراقبة على ما يبدو، لتواجه المتحرش بكل شجاعة وتنهره وتنقذ الطفلة من بين يديه قبل أن يهرب، إثر مواجهته بتصوير الواقعة عبر كاميرات المراقبة.

بل وصلت الإشادات التي وصفت أوجيني "بالشجاعة والجبارة" إلى حد مطالبة البعض بتكريمها، واعتبارها بطلة اليوم العالمي للمرأة في مصر.

نشرت الفيديو وطالبت بفضحه

وكانت أوجيني نشرت على موقع فيسبوك فيديو التحرش الذي شكل صدمة في مصر وغيرها من الدول العربية أيضا، وتم إعادة نشره آلاف المرات خلال ساعات قليلة.

السيدة التي فضحت المتحرش في مصر
السيدة التي فضحت المتحرش في مصر

كما طالبت الفتاة الجميع بإعادة نشر المقطع لفضح الجاني ومساعدة الأمن على التوصل إليه، وكشف هويته حتى لا يهرب دون عقاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة منقذة طفلة التحرش التي هزت مصر.. تكشف تفاصيل صادمة
صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام! صور.. نظارات تتيح الرؤية عبر الجدران وفي الظلام!

الأكثر قراءة

"نشرت الفيديو لفضحه".. قصة سيدة أنقذت طفلة التحرش بمصر
بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري بالصور.. المتحرش بطفلة المعادي في قبضة الأمن المصري
تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان تصريح مفاجئ: هاري كان دوماً ممتعاً ثم أصبح بائساً مع ميغان
تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف
والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة
فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي فيديو جديد.. شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد