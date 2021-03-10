علم بجريمته وأخفاه.. حبس صديق المتحرش بطفلة المعادي

قررت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، حبس صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي جنوب القاهرة بتهمة إخفائه في منزله قبل القبض عليه.

وقضت النيابة بحبس "م.س" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإخفاء المتحرش بالطفلة.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن صديق المتحرش سيئ النية، وكان على علم بما ارتكبه المتهم وملاحقة الشرطة له وبحثها عنه بعد ارتكاب جريمته، مضيفة أنه ورغم علمه بذلك أخفى المتهم في شقته بمنطقة دار السلام.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الجريمة التي أثارت غضب المصريين إلى الاثنين الماضي، وتحديداً في تمام الساعة السادسة مساء، حيث انتشر فيديو من كاميرا مراقبة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تحرش المتهم بطفلة صغيرة أمام أحد معامل التحاليل بالطابق الأرضي في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وقيام سيدة بمواجهته ومنعه من مواصلة جريمته.

كما ذكر بيان للنائب العام المصري حيثيات الواقعة، حيث قال إن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، وصورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به. وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة".

إلى ذلك تواصلت النيابة مع السيدة صاحبة الفيديو واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي تعدي المتهم على الطفلة، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، ولما رآها ترك الطفلة التي هربت بعدها، وواجهته السيدة بما فعل ففر هارباً.

وكلفت النيابة "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانوناً حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما. وبعد ذلك أذنت النيابة بضبط المتهم لاستجوابه.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتحرش ظهر الثلاثاء، وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه.