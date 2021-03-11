تأييد إدراج أبو تريكة و1527 من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

أوصت نيابة النقض في مصر اليوم الخميس بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، و1527 شخصا آخرين، بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وكانت النيابة قد تقدمت بمذكرة، حملت رقم 5 لسنة 2018، تطالب فيها بإدراج هؤلاء على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وبناء عليه أصدرت محكمة الجنايات قرارها المنشور بالجريدة الرسمية في أبريل 2018 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وأوصت نيابة النقض اليوم الخميس بتأييد القرار .

ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب كل من اللاعب محمد أبو تريكة، والداعية يوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة، وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي وقيادات مكتب الإرشاد ومرشد جماعة الإخوان ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.

ومن قبل ذكرت المحكمة أن النيابة العامة تقدمت بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان وبعض الموالين للجماعة والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهابيين مادياً ومعنوياً.

وأضافت أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، ولذلك طلبت النيابة إدراج أسماء قيادات الجماعة وموالين لها المتورطين في ذلك على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكشف مصدر أمني في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن السلطات عثرت في مقر شركة كبيرة في المهندسين على أوراق تثبت ملكية لاعب الأهلي السابق لعدة شركات سياحية كانت تقوم بتمويل عناصر الحراك المسلح وعناصر الجماعة وتمويل الاعتصام المسلح في ميدان رابعة.