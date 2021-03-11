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مصرع 20 وإصابة 24 آخرين في حريق هائل بمصنع مصري

مصرع 20 وإصابة 24 آخرين في حريق هائل بمصنع مصري

بدأت السلطات التحقيق لمعرفة سبب نشوب الحريق وتحديد وحصر حجم الخسائر

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القاهرة – أشرف عبد الحميد

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لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 24 آخرون في حريق نشب بمصنع للملابس بمدينة العبور شمال مصر.

وأعلنت مصادر أمنية نشوب حريق داخل مصنع بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وأضافت أنه على الفور انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع المصنع لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق والمنشآت المجاورة، كما تم فرض طوق أمني حول المصنع.

من الحريق
من الحريق

وذكرت المصادر أن قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع الحماية المدنية بالقاهرة، دفعت بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق فيما جرى نقل المصابين والضحايا للمستشفيات.

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إلى ذلك، استقبل مستشفى بلبيس بالشرقية 10 مصابين في الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وبدأت السلطات التحقيق لمعرفة سبب نشوب الحريق وتحديد وحصر حجم الخسائر.

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