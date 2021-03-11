والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة

لا تزال قضية التحرش التي تعرضت لها طفلة في حي المعادي بالقاهرة الاثنين، حديث الشارع المصري.

فالأسرة البسيطة المكونة من أب "أصم" يعمل "سايس" وأم و 6 أبناء تحولت بين ليلة وضحاها إلى الخبر الأبرز في مصر بسبب واقعة التحرش بابنتهم ذات الـ "7 سنوات" التي شاهدها وتفاعل معها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول ظهور لها، قالت والدة طفلة المعادي إن يوم الواقعة كانت المرة الأولى التي تنزل فيها ابنتها مع والدها الذي يعمل "سايس" في المعادي .

المتحرش بالطفلة السيدة التي فضحت المتحرش في مصر

و قالت عبير نبيل، أن ابنتها لم تحك لها شيئا عن الواقعة، ولم تعلم بها إلا بعد انتشار الفيديو على الإنترنت وتدخل الأمن.

وقالت والدة الطفلة: "عندما سألت الفتاة عن ما حدث قالت إن المتحرش طلب مني أن أذهب معه وقام بإدخالي إلى عمارة ولامس جسدي وفجأة ظهرت فتاه حررتني منه وركضت"، مضيفةً: "أشعر أنني في كابوس بسبب الواقعة".

وأضافت والدة طفلة المعادي خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "mbc مصر" مساء أمس، أن المتحرش قام بتهديد زوجها عند رؤيته في التحقيقات بمقر النيابة العامة.

وأشارت عبير أن ابنتها دخلت في موجة بكاء بعد تعرضها لهذا الموقف، قائلة: "كل ما أريده هو الحصول على حق ابنتي".

وعن خلفية وظروف أسرتها أكدت السيدة أن زوجها "أصم" وعمله غير منتظم حيث "يعمل يوم وعشرة لا"، وأنهم أسرة بسيطة يكافحون في الحياة من أجل رزقهم ورزق أبنائهم الستة.

من جانبه قال أحمد عبدالسلام، محامي أسرة طفلة المعادي أن مواجهةً تمت بين الطفلة والمتحرش أمام النيابة العامة، وأضاف أن المتهم يواجه عقوبة مُحتملة لا تقل عن السجن المشدد 7 سنوات.

وأضاف المحامي، أن الشعب المصري تأثر بالواقعة لأن كل منا اعتبر الطفلة ابنته، والكل أصبح يخشى على أبنائه بعد هذه الواقعة والمقطع المصور.

وأكد محامي الطفلة أن ظهور السيدة التي تصدت للمتحرش أنقذ الطفلة في الوقت المناسب، حيث كان من الممكن أن يتطور الموقف إلى ما هو أسوأ من ذلك.

وقال مدير خط نجدة الطفل، صبري عثمان، إن إحدى عضوات خط نجدة الطفل، كانت حاضرة أمام النيابة العامة، وجلست مع طفلة المعادي ووالدتها بغرض دعمهما نفسيًا.

قال صبري عثمان إن المتهم قام بهتك عرض الطفلة وحاول إلقاء اللوم عليها في التحقيقات، وأكد أن الطفلة تأثرت كثيراً من الموقف الذي تعرضت له، مضيفاً أنها صغيرة وغير مدركة ما حدث معها، بالإضافة إلى شعورها بالخوف الشديد عندما شاهدت المتهم في النيابة.

وأضاف عثمان أنه تم تقديم تقرير أولي للنيابة العامة بشأن حالة الطفلة بعد تعرضها للتحرش الجنسي، قائلًا: "سنبحث ما يُمكن تقديمه لدعم الأسرة لضمان حماية الطفلة وأشقائها".