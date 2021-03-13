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السيسي يؤكد للدبيبة في اتصال هاتفي دعم مصر الكامل لحكومة ليبيا

السيسي الدبيبة
السيسي والدبيبة في لقاء سابق

السيسي يؤكد للدبيبة في اتصال هاتفي دعم مصر الكامل لحكومة ليبيا

السيسي يبلغ الدبيبة استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا

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دبي - العربية.نت

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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكداً الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

كما شدد الرئيس المصري على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي.

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من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر والامتنان للرئيس المصري على التهنئة، معرباً عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكداً على خصوصية وتميز العلاقات بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.

السيسي يهاتف المنفي

وإلى ذلك، أجرى السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي تقدم بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب، مؤكداً ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار.

ومن جهة أخرى، أعرب المنفي عن تقديره لتهنئة السيسي، والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعباً، مؤكداً حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الخير والنماء والتقدم.

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