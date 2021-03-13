بالصور.. الكشف عن مبانٍ أثرية هامة في منطقة الواحات البحرية

كشفت البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية في موسمها الثالث عن عدد من المباني المشيدة من حجر البازلت والمنحوتة في الصخر ومبانٍ مشيدة من الطوب اللبن.

بقايا ثلاث كنائس وقلالي للرهبان

وأوضح د. أسامة طلعت، رئيس قطاع، أن مباني الطول اللبن التي ترجع إلى ما بين القرن الرابع والقرن السابع الميلادي عبارة عن ست مناطق تتضمن بقايا ثلاث كنائس وقلالي للرهبان، وتحمل الجدران مخربشات ورموزا تحمل دلالات قبطية.

وأشار الدكتور فيكتور جيكا رئيس البعثة إلى أن الموسم الحالي للبعثة لعام 2020 تم الكشف عن 19 حجرة منحوتة في الصخر وكنيسة تحتفظ بالهيكل الخاص بها ملحقاً بها حجرتان منحوتتان في الصخر، وتحمل الجدران كتابات بالمداد الأصفر تتضمن كتابات دينية من الكتاب المقدس باللغة اليونانية، تعكس طبيعة الحياة الرهبانية في هذه المنطقة.

وتشير إلى استيطان الرهبان هذه المنطقة منذ القرن الخامس الميلادي والقطاع الأول من المناطق الست عبارة عن كنيسة ومطعمه (قاعة طعام) وقلايات لسكن الرهبان وعدد من الحجرات، بالإضافة إلى العديد من قطع الاوستراكا وهي شقافات من الفخار تحمل كتابات يونانية ترجع للقرن الخامس والسادس الميلادي، وترجع أهمية هذا الكشف إلى التواصل إلى تخطيط المباني وفهم تكوين التجمعات الرهبانية الأولى في مصر في هذه المنطقة.