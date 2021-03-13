تلفزيون مصر ينعى الكاتب الراحل عباس الطرابيلي صاحب "القاهرة المحروسة"

نعى التلفزيون المصري عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، الكاتب الكبير عباس الطرابيلي وذلك من خلال تقرير تلفزيوني بعنوان "وداعا عباس الطرابيلي.. صاحب القلم الجريء".

وجاء في التقرير أن: الكاتب الراحل ظل لسنوات طويلة ممسكا بالقلم، ومدافعا عن الحرية والديموقراطية، هو الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي، توقف أمس، قلمه عن الكتابة وغاب عن دنيانا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 85 عاما، وسيظل عباس الطرابيلي حاضرا في الذاكرة بكتاباته ومواقفه المناصرة لحرية الصحافة.

وُلد عباس الطرابيلي في محافظة دمياط عام 1936، ولديه 3 أبناء وبنت، ولديه باع كبير ومشرف في التاريخ الوطني، فقد حمل السلاح لمواجهة الاحتلال الإنجليزي عام 1950، حين كان عمره 16 سنة، كما أنه من أشد المؤيدين لتأمين وتعمير سيناء.

وتنوعت كتابات الفقيد ما بين السياسة والاجتماع والأدب والتاريخ، كما أن له العديد من الكتب التاريخية التي تهدف إلى تنوير العقل وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه العريق، ومن أهم أعماله "أحياء القاهرة المحروسة"، "من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق"، "غرائب الأسماء المصرية والعربية"، والذي تناول فيه أسماء العائلات المصرية الشائعة وأصلها.