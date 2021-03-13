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مأساة شابة مصرية.. اقتحموا شقتها بحجة اختلائها بصديق فانتحرت

جثة شارع تعبيرية انتحار
تعبيرية

مأساة شابة مصرية.. اقتحموا شقتها بحجة اختلائها بصديق فانتحرت

المتهمون كسروا باب شقتها، خلال زيارة صديق لها، واتهموها بممارسة الرذيلة، وهو ما لم يثبت

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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قررت النيابة المصرية حبس 3 أشخاص وعرض رابع على مستشفى حكومي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإخلاء سبيل متهمة خامسة وهي ربة منزل، بعد أن اتهموا بالتسبب في انتحار شابة مصرية ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالطابق السادس إثر اقتحامهم لشقتها بحجة "اختلائها برجل غريب جاء لزيارتها".

حدثت الواقعة في منطقة دار السلام شرق القاهرة أمس الجمعة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع شابة تبلغ من العمر 34 عاما بعد إلقائها بنفسها من شرفة مسكنها.

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وتبين أن المتهمين كسروا باب شقتها، خلال زيارة صديق لها، واتهموها بممارسة الرذيلة، وهو ما لم يثبت.

وكشفت التحقيقات أن صاحب العقار وزوجته وأحد السكان اقتحموا شقة الشابة أثناء تواجدها في شقتها برفقة الصديق، وتعدوا عليهما بالضرب المبرح، فحاولت الهروب منهم، فسقطت من شرفة شقتها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وتبين من التحقيقات أن الصديق جاء لزيارة الشابة للاطمئنان عليها، ونظرا لكونها غير متزوجة شك المتهمون بوجود علاقة غير شرعية بينهما.

تم ضبط المتهمين، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.

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