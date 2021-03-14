رغم مرور شهور.. وائل الإبراشي يعاني مضاعفات كورونا

رغم مرور أشهر من إصابته بفيروس كورونا وتعافيه، خرجت أنباء مجدداً عن تدهور حالة الإعلامي المصري وائل الإبراشي.

وفي هذا الشأن، وضحت وزارة الصحة المصرية، أن المسحات الأخيرة للإبراشي جاءت نتيجتها سلبية.

كما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في تصريحات صحافية، إن الإعلامي المصري لا يعاني من الفيروس في الوقت الحالي بل يعاني بعض المضاعفات والآثار الجانبية لكوفيد 19، حيث انخفضت نسبة الأوكسجين بالدم عن المعدل المعتاد ويستخدم قناعا للأوكسجين.

وتابع أن الإبراشي سيخرج من المستشفى خلال أيام، حيث استقرت حالته ومستوى الأوكسجين بالدم وصل إلى معدلات جيدة.

كما أكد الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن حالة وائل الإبراشي تحسنت كثيرا وتعافى تماما من الفيروس، وقال إن الرئة تحسنت وقلت حاجته للأوكسجين، ومن المقرر أن يغادر المستشفى قريباً.

هذا وكان وائل الإبراشي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وظهرت عليه الأعراض خلال تقديمه برنامجه عبر التلفزيون المصري.