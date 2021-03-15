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مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة

من فيديو التحرش

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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انشغلت مواقع التواصل في مصر، بمقطع فيديو وثقته فتاة لواقعة تعرضها للتحرش داخل عربة السيدات في مترو أنفاق القاهرة، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وقام بأفعال منافية للآداب أمامها، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

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إلى ذلك، أظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وقد نجحت الفتاة في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وصورت الفتاة الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

وجاء في محضر الشرطة أن الفتاة أكدت "أنه حال استقلالها قطار المترو من محطة البحوث اتجاه محطة عدلي منصور، وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، لاحظت استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، فقامت بتصويره باستخدام هاتفها المحمول، وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذي قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة - مقيم بالقاهرة) وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسي، بمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه.

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