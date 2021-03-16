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حوار القاهرة.. اتفاق فلسطيني على ميثاق شرف واحترام نتائج الانتخابات

الفصائل الفلسطينية تصل القاهرة
قيادات من الفصائل الفلسطينية في القاهرة

حوار القاهرة.. اتفاق فلسطيني على ميثاق شرف واحترام نتائج الانتخابات

توافق المجتمعون على الالتزام التام بتعليمات لجنة الانتخابات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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اتفقت الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة الذي انطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية ويستمر لمدة يومين على التوقيع على ميثاق شرف يتعلق بمراحل وسير العملية الانتخابية واحترام نتائج الانتخابات.

وتوافق المجتمعون على الالتزام التام بتعليمات لجنة الانتخابات فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية وبما يحقق الشفافية والنزاهة، واحترام دور الشرطة في تأمين الانتخابات، وكذلك دور المراقبين الدوليين، والالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت والالتزام بالدعاية وعدم إثارة النعرات.

وتوافقت الفصائل الفلسطينية مع لجنة الانتخابات المركزية على عدم الاعتداد بالمحكوميات على خلفية الانقسام عدا ما يتعلق منها بالآداب العامة والفساد والمخدرات، كما اتفقوا على خطوات الإشراف الأمني والقضائي ومرجعية أمنية وعدلية واحدة، وعلى تحصين نواب المجلس التشريعي القادم.

ومن المقرر أن يبحث المشاركون خلال جلسات الحوار غدا الأربعاء، وضعية المجلس الوطني ومنظمة التحرير، وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضائه.

وانطلقت في القاهرة صباح اليوم الثلاثاء جلسات الحوار الفسلطيني بمشاركة غالبية الفصائل، وعلى رأسها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية لبحث ملفات الانتخابات العامة التشريعية والمرحلة للمجلس الوطني وترتيب وضع منظمة التحرير وقضايا الأمن والمعتقلين وأوضاع المرأة والشباب في العملية الانتخابية.

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ووفق ما أكده جبريل الرجوب القيادي بحركة فتح لـ"العربية.نت" فإن الحوار سيشمل كافة الملفات والنقاط العالقة للوصول لصيغة توافقية تكون منطلقا لحياة سياسية وتشريعية جديدة بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن أعضاء الوفود منفحتون على الحوار ولدى الجميع نية صادقة ومخلصة لتسوية كافة الخلافات.

في المقابل، فإن وفد حركة حماس سيبحث بعض التفاصيل التي تخص الانتخابات والجانب الأمني وكيفية التحضير للانتخابات، فيما ستركز الفصائل الأخرى على كيفية اختيار لجنة تحضيرية لتشكيل المجلس الوطني بما يتناسب مع الوجود الفلسطيني في الخارج وكيفية سير هذه العملية، فضلا عن وضع وترتيب منظمة التحرير ووضع خارطة طريق حقيقية تقود لمؤسسات فلسطينية فاعلة تنهي حالة الانقسام.

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