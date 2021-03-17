مصر.. أحكام بالسجن على 278 متهماً من عناصر الإخوان

أصدرت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، أحكاما بالحبس على 278 متهمًا من عناصر الإخوان في القضايا المعروفة إعلاميا بحسم2 ولواء الثورة.

وقضت المحكمة بمعاقبة 67 متهما بالسجن المؤبد، و92 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و29 بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 متهمين بالمشدد 7 سنوات، و10متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة 15 عاما، ومتهم آخر بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، و26 متهما بالسجن 5 سنوات، و36 متهما بالسجن 3 سنوات، وبالبراءة لـ5 متهمين.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف من قطاع الأمن الوطني في القليوبية، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر بالقاهرة، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة "حسم" و"لواء الثورة" الإرهابيتين، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلًا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.

يذكر أنه في يناير الماضي، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية حركة "حسم" على قائمة الإرهاب العالمي.

وأوضحت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنه تم تصنيف إلى حركة "سواعد مصر" المعروفة باسم "حسم" على قوائم الإرهاب .