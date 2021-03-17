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مصر.. حبس ناشطة 18 شهراً بتهمة نشر أخبار كاذبة حول كورونا

الناشطة ⁧سناء سيف

مصر.. حبس ناشطة 18 شهراً بتهمة نشر أخبار كاذبة حول كورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -العربية نت 

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قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 18 شهرا للناشطة ⁧سناء سيف⁩ بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة حول ⁧كورونا⁩ واستغلال فيسبوك ومواقع التواصل لترويع المواطنين.

واتهمت النيابة المصرية الناشطة بإذاعة ونشر أخبار كاذبة حول تفشي الوباء، وبناء على ذلك أصدرت في يونيو من العام الماضي، قرارا بضبطها وإحضارها والتحقيق معها.

وتبين أن الناشطة نشرت عبر صفحتها على موقع فيسبوك شائعات تتعلق بتفشي فيروس كورونا وتدهور الأوضاع الصحية في البلاد دون سند من الحقيقة.

وكشفت التحقيقات أن الناشطة وخلال الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو من العام الماضي أذاعت عمدًا أخباراً وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت كذبًا بتفشي فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها كما ادعت تزايد المصابين على خلاف الحقيقة.

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