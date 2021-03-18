الشهامة قتلتهما.. وفاة مصرييْن داخل خزان للمخللات

شيعت قريتان مصريتان، الخميس، جثماني شابين لقيا مصرعهما خنقاً داخل خزان للمخللات بعدما دفعتهما الشهامة لإنقاذ عاملة سقطت فيه قبلهما.

وتلقى مدير أمن الدقهلية شمال مصر بلاغاً بمصرع محمد عاصم (24 عاماً) ومحمد مسعد (40 عاماً) أثناء محاولتهما إنقاذ عاملة تدعى نادية سقطت في خزان بأحد مصانع المخللات في قرية المندرة التابعة لمدينة أجا.

كما تبين من التحقيقات أن العاملة وخلال عملها سقطت في الخزان، فحاول الشاب محمد مسعد حسن الذي يعمل معها، والمقيم بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر، إنقاذها فسقط معها ولم يتمكن من الخروج.

إلى ذلك حاول نجل صاحب المصنع محمد عاصم عبدالسميع، المقيم بقرية المندرة التابعة لمركز أجا، إنقاذهما فلحق بهما، فيما تمكن الأهالي والعمال من انتشال الثلاثة، حيث توفي الشابان وتم نقل العاملة بحالة خطيرة إلى المستشفى.

وقررت السلطات إغلاق المصنع والتحفظ على صاحبه وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.