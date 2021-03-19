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سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية.. يمكن تصويرها

القمر والمريخ

سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية.. يمكن تصويرها

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دبي - العربية.نت

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كشف أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور أشرف تادرس، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي اليوم الجمعة.

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إلى ذلك، قال تادرس إن الظاهرة تتمثل في اقتران هلال القمر مع كوكب المريخ والنجم الأحمر الدبران (عين الثور) الموجود في برج الثور، ويتراءى هذا المشهد في السماء عند دخول الليل في السادسة والنصف مساء تقريبا وحتى غروب المشهد في الحادية عشرة والربع مساء تقريبا. وفق ما نقل موقع "مصراوي".

وأوضح أن هذه الظاهرة ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهدتها ممتعة، ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

يذكر أن شهر مارس الحالي، يشهد 9 ظواهر فلكية، بدأت أولاها يوم 3 مارس، باقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 مارس باكتمال القمر، ويعرف عند القبائل الأميركية باسم القمر الدودي.​

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