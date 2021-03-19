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مصر تدين الهجوم على مصفاة الرياض.. "اعتداء تخريبي جبان"

مصر السعودية

مصر تدين الهجوم على مصفاة الرياض.. "اعتداء تخريبي جبان"

جدّدت وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها

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دبي - العربية.نت

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دانت مصر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، اليوم الجمعة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة الشقيقة.

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وأكّدت على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

كما جدّدت وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن اليوم الجمعة، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

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